Última chance para ver 200 obras de Burle Marx Última chance para ver a exposição que celebra a obra do arquiteto e paisagista Burle Marx, que assinou, entre outros, o projeto do Aterro do Flamengo, no Rio, e o do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Entre as 200 obras reunidas, pinturas, esculturas e design de joias. MAM, Parque do Ibirapuera, portão 3; tel.: 5085-1300, das 10h às 18h. Grátis.