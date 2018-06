Última chance para ver ''Outono em Cabul'' Termina hoje a exposição da jornalista Adriana Carranca, repórter especial do Estado, Outono em Cabul, resultado de sua viagem ao Afeganistão, no ano passado, quando registrou os costumes e personagens da cidade. São 20 imagens organizadas pelo curador Juca Varella. Cine Sesc (hall do café), Rua Augusta, 2.075; das 14h às 21h. Grátis.