Última esperança de 2020, Mega da Virada deve pagar R$ 300 milhões; entenda como será o sorteio

A última esperança do ano. Não, infelizmente não é a antecipação de um programa de vacinação contra a covid-19, mas a aguardada Mega-Sena da Virada. Neste ano, o prêmio para quem acertar as 6 dezenas será de pelo menos R$ 300 milhões.

Desde o início da semana, as filas nas casas lotéricas mostram que o brasileiro, acima de tudo, é um sujeito que cultiva o seu direito de sonhar - principalmente com viagens pelo mundo, mansões, carros de luxo, aposentadorias antecipadas e muito mais.

As dezenas serão sorteadas às 20h de 31 de dezembro, quinta-feira. As apostas podem ser feitas até 17h do dia do sorteio. O jogo mais simples custa R$ 4,50. O prêmio é o maior da história da Mega (o mesmo que foi pago em 2019) e não acumula.

O básico todo mundo deve saber: os jogos podem ser feitos em casas lotéricas, pela internet ou aplicativo da própria Caixa. O jogador pode apostar de 6 a 15 números (em um volante com 60). Claro, quanto mais números escolhidos, maior é o valor da aposta. Quem quiser deixar ao acaso pode optar por fazer uma "Surpresinha", modalidade em que os números são escolhidos pela máquina.

O estatístico Marcelo Leme conta que a probabilidade de um jogo feito com seis números ser o premiado é de 1 em mais de 50 milhões. Se o jogador optar por jogar 7 números (neste caso, o valor da aposta sobe para R$ 31,50), as chances sobem de 1 para um pouco mais de 7 milhões. Com um jogo de 8 números ( que custa R$ 126), as chances são de 1 em aproximadamente 1 milhão e 700 mil).

Mas quais seriam as chances na aposta mais cara, com 15 números? "Quem gastar cerca de R$ 22.500 (R$ 22.522,50) para fazer esse jogo tem 1 chance em aproximadamente 10 mil. É um jogo caríssimo", falou Leme.

Leme confessou que costuma jogar quando a Mega acumula e na própria Mega da Virada. "Nunca ganhei. Mas algumas pessoas que sabem que eu sou estatístico brincam dizendo que querem entrar no bolão comigo", disse.

No ano passado, o prêmio ficou em R$ 304, 2 milhões (número que pode se repetir ou ser superado esse ano). Em 2019, as dezenas sorteadas foram 03-35-38-40-57-58. Na ocasião, quatro apostadores dividiram o prêmio. Ainda no ano passado, a quina pagou mais de R$ 57 mil para cerca de mil acertadores.

Na Mega da Virada de 2018, contemplou 52 apostadores. Os números sorteados naquele ano foram 05 - 10 - 12 - 18- 25 - 33.

De acordo com o site Só Matemática, os números mais sorteados na Mega Sena são 10 - 53 - 05. Já os números mais atrasados (que não saem há muito tempo são 51 e 32. "Sobre números que saem mais ou menos, acredito que se trate mais de superstição do que estatistica", falou Leme.