Último corpo resgatado do Atlântico chega ao IML do Recife

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

O Airbus A330 fazia a rota Rio-Paris quando caiu no Oceano Atlântico, na noite de 31 de maio, com 228 pessoas a bordo. As primeiras vítimas só foram localizadas seis dias após o acidente. O último corpo entregue ao IML foi retirado das águas na semana passada e foi levado ao Recife pelo navio-tanque Almirante Gastão Motta, uma das cinco embarcações da Marinha que participam das buscas. Três dos corpos identificados já foram levados para um cemitério de Recife, que se encarregará de embalsamá-los para poder enviá-los às cidades de origem.

Os familiares dos brasileiros identificados foram comunicados individualmente, em visitas às suas residências, pelos superintendentes regionais da Polícia Federal na noite de sexta-feira e durante o sábado. A identificação da vítima estrangeira foi comunicada à embaixada do seu país pela Polícia Federal. A nota destaca que os familiares não precisarão se deslocar ao Recife. Todas as famílias das vítimas brasileiras receberão a notícia pessoalmente. Ninguém será informado por e-mail ou telefone. As famílias dos estrangeiros serão contatadas pela Interpol.