Último dia de ação cultural da CCR Hoje é o último dia de distribuição de ingressos para a Festa de Teatro, patrocinada pela concessionária CCR. Serão ao todo 8 mil ingressos para 43 peças em cartaz, no sábado e no domingo. As opções variam de musicais como A Noviça Rebelde a comédias como O Mistério de Irma Vap. Os ingressos podem ser retirados hoje diretamente no Teatro Municipal (Praça Ramos de Azevedo, no centro, das 11 às 15 horas), no Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, das 16h às 20h) e na Biblioteca Prefeito Prestes Maia (Avenida João Dias, 822, Santo Amaro, das 13 às 17horas).