Último dia de Ioga pela Paz no Ibirapuera Meditação é a última atividade do Ioga pela Paz, evento que começou anteontem com práticas inovadoras, como ioga gravitacional, feita com aparelhos. Abertura marcada para as 9h, com Márcia de Luca, madrasta da primeira-dama francesa Carla Bruni, e meditação às 11h. Parque do Ibirapuera, Praça da Paz, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º. Grátis.