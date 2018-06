Último dia para tomar vacina contra sarampo em São Paulo Esta quinta-feira, 5, é o último dia para tomar vacina contra sarampo, rubéola e caxumba em crianças de 1 a 6 anos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo espera imunizar cerca de 130 mil crianças na campanha de 2007 Para chegar a este número, a secretaria distribuiu 400 mil doses da vacina Tríplice Viral em 3.500 postos de saúde em todo o Estado de São Paulo. A divulgação da campanha foi feita com a distribuição de 1 milhão de folhetos explicativos. Atualmente, 97,3% de crianças com idade entre um e seis anos já receberam a vacina no Estado. O número está acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. A Vacina Tríplice Viral deve ser aplicada em duas fases da infância: a primeira, no primeiro ano de vida e, a outra, entre os 4 e 6 anos de idade.