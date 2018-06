Último internado com ferimentos em turbulência já teve alta

Por volta das 20 horas da terça-feira, 4, o último brasileiro internado em Miami (EUA), vítima da forte turbulência que atingiu o Boeing 767-200 da Continental Airlines na manhã de segunda, deixou o hospital. O incidente, que durou 15 segundos e levou pânico aos 179 passageiros e tripulação, deixou 28 passageiros feridos e destruiu parte da cabine da aeronave. Ao longo do dia, outras 11 pessoas foram liberadas de quatro hospitais de Miami.

A diretoria do Metropolitan Hospital de Miami - que confirmou a nacionalidade do passageiro - informou que o paciente já havia deixado a unidade de traumatologia crítica, com estado de saúde "estável".

A turbulência ocorreu quando o avião sobrevoava o Oceano Atlântico, na região da América Central e terá suas causas apuradas pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos. O avião, que fazia a rota Rio-Houston, teve de ser desviado para Miami.