O Congresso Nacional pode até não ser exemplo pra nada, mas, justiça seja feita, nem lá a direção da casa teria a cara-de-pau de anunciar, a esta altura da crise, um bônus milionário na folha de pagamento da turma. Ultraje, a rigor, é isso que está acontecendo na administração da seguradora AIG, em plena era Obama. Faz sentido agora o que o senador José Sarney andou dizendo na semana passada, quando a instituição financeira americana ainda nem tinha divulgado a decisão de premiar a lambança: "Estamos sendo o que popularmente se chama de boi de piranha." Ou seja: a gente aqui preocupado com passagens aéreas e horas extras de servidores em Brasília, enquanto lá fora o dinheiro público de socorro aos mercados corre a rodo para o bolso de alguns dos principais responsáveis pela quebradeira global. Isso quer dizer o seguinte: o político brasileiro é, antes de tudo, um ser humano como outro qualquer do planeta. Este, sim, não tem cura! ME ERRA! "Graças a Deus o Maradona arrumou alguém do tamanho dele para brigar!" Pelé, sobre o arranca-rabo entre o técnico da seleção argentina e o craque Riquelme PERDA TOTAL Michael Jackson se prepara para mais uma bateria de cirurgias plásticas preparatórias de sua imagem para a série de shows que fará em Londres. O mais indicado, no caso, seria recall de nariz. Política cosmética Depois da remoção de bolsas sob os olhos, levantamento de pálpebras e um toque de botox na expressão facial da ministra Dilma Rousseff, Lula resolveu agora mexer na poupança. Está tentando fazer o que o povo chama de barba, cabelo e bigode. Ai, Jesus! Catharina Franca, a mais nova ex-namoradinha do atual namorado brasileiro da Madonna, fez jus ao sobrenome ao definir a cantora em entrevista ao The Sun: "É uma velha ridícula!" Pegou pesado! Nem no Big Brother Brasil tratam os mais velhos desse jeito. Essas moças! O vestidinho estampado com que Amy Winehouse foi ao tribunal em Londres para se declarar inocente, francamente, é o tipo de detalhe que a mãe da Britney Spears não deve contar na história por trás do sucesso da filha, em livro que está chegando ao Brasil por esses dias. Bala na agulha O ministro Guido Mantega confirma: se nada de grave acontecer nas próximas 48 horas, vai haver outono no Brasil! Essas coisas a oposição não vê - ô, raça! R.S.V.P. De FHC, respondendo a convite de Aécio Neves e José Serra para festinhas de celebração da união do PSDB: "Me incluam fora dessa!" Brincadeira de xerife O carioca aprendeu mais uma com o "choque de ordem" do prefeito Eduardo Paes: acorrentar bicicleta em poste não póóóóde. Tio Dudu ralha!