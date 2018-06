Ultraleve cai e mata piloto em São Paulo Um ultraleve caiu na tarde deste domingo, 1, em Nova Odessa, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar do município, a aeronave levava apenas o piloto, que morreu na hora. O ultraleve caiu por volta das 13 horas em uma área do Estado, no Instituto de Zootecnia do município. A vítima ainda não foi identificada. Os policiais não souberam informar as causas do acidente e estão trabalhando no resgate.