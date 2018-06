Ultraleve cai e mata turista e piloto em Alagoas Um acidente com um ultraleve provocou a morte do piloto e de um turista de São Paulo, hoje à tarde, no litoral de Maragogi, a 130 quilômetros de Maceió. O acidente aconteceu por volta das 14 horas. Segundo testemunhas, o ultraleve caiu no mar a cerca de um quilômetro e meio da praia. O turista Maguidael Andir Franco, 26 anos, morreu na hora. Ele é de Sandro André, na grande São Paulo, e tinha se casado havia seis dias, por isso estava passando a lua-de-mel no litoral de Alagoas. O piloto Amadeu Vasconcelos Filho, de 43 anos, casado, também morreu na hora. Ele pilotava ultraleve havia mais de dez anos e era considerado um piloto experiente. Segundo testemunhas, o ultraleve caiu ainda com o motor funcionando. Os corpos do piloto e do turista foram resgatados por pessoas que passavam de lancha, mas já estavam mortos. O delegado do município abriu inquérito para apurar as causas do acidente e vai solicitar autorização do DAC para resgatar o que restou da aeronave do fundo do mar.