Ultraleve cai no interior de São Paulo Uma aeronave do tipo ultraleve caiu por volta das 17 horas de hoje no município de Joaquim Egídio, perto de Campinas, no interior do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, trata-se de uma região onde existem chácaras e sítios. A área onde o ultraleve caiu é de difícil acesso e a vítima, provavelmente o piloto, teve de ser içada por cabos até o helicóptero da PM, que a levou para o Hospital da Unicamp. A vítima tem fraturas, mas não corre risco de morte.