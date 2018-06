Ultraleve faz pouso forçado e deixa dois feridos em Campinas O piloto e o passageiro de um ultraleve ficaram feridos em um pouso forçado no início da tarde deste sábado, 3, no Aeroporto dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo, segundo a EMTV, uma das emissoras da Rede Globo. Os dois foram levados para hospitais, onde permanecem internados. Os motivos do acidente ainda não estão esclarecidos.