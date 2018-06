Um ambiente propício para 'comprar' eleitores

Servidores da Justiça Eleitoral que inspecionaram a área depois das enchentes desconfiaram que políticos da região estariam oferecendo benefícios, como cestas básicas e roupas, em troca de apoio. A suspeita já foi levada ao Ministério Público.

O Código Eleitoral prevê a cassação do registro do candidato e multa para quem for condenado pela captação ilícita de sufrágio ? compra de votos. Para que se caracterize o crime, a lei não exige o pedido explícito de votos.