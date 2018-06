Um ano sem fumo e sem prejuízo Um ano antes de o governo decidir propor a proibição total do fumo, a rede de pizzaria 1900 já havia eliminado o uso do cigarro de suas dependências. O empresário Erik Momo afirma que, mesmo com a concorrência de outros locais que permitiam o tabaco, ele não teve impacto no movimento. Apenas 10% da clientela reclamou. Ele garante que o faturamento também não caiu