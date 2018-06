Um bom momento para visitar Miami

Numa região como a grande Miami que atrai milhares de turistas do país e do mundo inteiro diariamente, a ameaça de um vírus como o zika pode abalar e muito a economia local. Wynwood, o bairro das artes, e South Beach, dois dos mais badalados e cobiçados pontos turísticos, tiveram casos do vírus e estão sentindo o impacto.

No total, segundo os últimos números, são 70 casos confirmados de residentes da Flórida que contraíram o vírus aqui nos últimos meses. Com isso, estabelecimentos comerciais não estão aguentando a queda do número de clientes e fechando, e as reservas nos hotéis estão sendo canceladas, assim como passagens aéreas.

Circula uma onda de pânico, principalmente entre os americanos, alguns até desmarcando festa de casamento, mudando a cerimônia para bem longe, como a Califórnia, para não correr o risco de pegar o vírus. Tem economista aqui apostando que a economia da Flórida vai sofrer pelo menos até o início de 2017.

Mas fique atento, pois isso também significa que hotéis estão dando grandes descontos na diária, as companhias aéreas baixando os preços das passagens para Miami e vários restaurantes fazendo promoções para atrair a clientela.

Todos estão na expectativa de segunda-feira, dia 19, quando o Centers for Disease Control and Prevention, que controla todas as epidemias do país, pode tirar o aviso de alerta da área para grávidas e seus companheiros caso não haja mais nenhum caso até lá.

Claro, fugir do Brasil para Miami para evitar o zika já não dá mais. Mas se o vírus não assustar tanto, quem sabe não é uma boa oportunidade para visitar Miami? Só não deixe de comprar um bom repelente na chegada.

Extra: Novos dados econômicos

Para quem pensa em morar nos Estados Unidos, boa notícia. Segundo últimos dados do censo divulgados esta semana, a renda média de uma família aqui cresceu 5,2% entre 2014 e 2015, para US$ 56.516, o primeiro aumento desde 2007, um ano antes do início da recessão, quando a renda média foi de US$ 57.423.

Restaurantes em Miami oferecem novas promoções para outubro e novembro

Não se preocupe se não conseguiu passear na Flórida em agosto ou setembro para aproveitar as promoções do Miami Spice, um programa anual onde vários restaurantes participam com um cardápio especial e preço fixo.

Um novo programa está começando este ano para outubro e novembro. Vários restaurantes já aderiram ao Culinary Community for Camillus House - Comunidade Culinária para Camillus House.

De 2 de outubro a 23 de novembro, você vai poder comer bem e barato, e ainda fazer caridade.

O cardápio de preço fixo oferece dois pratos por US$ 15 no almoço e US$ 25 no jantar, e 5% da conta vai para Camillus House, uma entidade de caridade de Miami, que oferece ajuda aos desabrigados e necessitados, incluindo alimentação e abrigo.

Para mais informações e a lista de todos os restaurantes participantes, que ainda está pequena mas crescendo diariamente, visite o site: http://cc4camillus.org.

Dica da coluna:

Crazy About You Restaurant & Lounge é um restaurante não tão conhecido na região da Brickell, o coração financeiro de Miami, e já começa a aceitar reserva para o réveillon.

É muito simpático, comida gostosa, serviço agradável, e uma vista deslumbrante.

Tem mesas dentro e fora, e é bem tranquilo - a não ser pelo vento que às vezes pode derrubar as taças - mas quem se importa com isso na virada do ano.

O restaurante, de origem espanhola, faz parte do grupo "Passion Restaurants", cujo conceito acompanha o nome: "Temos paixão por comida, paixão por serviço, paixão por detalhes e paixão por fazer tudo certo".

O cardápio não é extenso, mas tem prato para todo gosto, sem doer no bolso. Você decide a faixa de preço que quer gastar e o que quer comer dentro dela. Normalmente, tem umas 5 opções em cada. Por exemplo, por US$ 14,99, tem salmão, frango "paillarde", mini hambúrgueres, salada de quinoa, entre outros. Por US$ 19,99, tem direito a uma entrada e aí escolhe um prato principal naquela faixa. E assim vai, por US$ 23,99, US$ 26,99 e US$32,99.

Buen provecho!

Serviço:

- Culinary Community for Camillus House - http://cc4camillus.org

- Crazy About You Restaurant & Lounge:

Endereço: 1155 Brickell Bay Dr., Miami, Florida 33131

Telefone: + 1 (305) 377-4442

Para mais informações, reserva e horas, visite: http://crazyaboutyourestaurant.com/main.php

