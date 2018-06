Um conselho à sucessora: 'No aperto, vá ao povo'

O presidente Lula disse ter aconselhado Dilma Rousseff a procurar o "povo" nos momentos de dificuldades. Na crise do mensalão, em 2005, Lula usou a estratégia de fazer comícios nos grotões para se "energizar" e diminuir o impacto das denúncias. "Tenho dito para a Dilma: "Dilminha, na hora do aperto, na hora em que a coisa estiver ficando feia, não vacile, vá para perto do povo. Quando não souber das coisas, pergunte ao povo, que ele ajuda a decidir". Na dúvida, o povo é a solução."

Lula afirmou que Dilma vai procurar abrir novos caminhos na economia sempre com "cuidado", porque não é de "brincar com a economia". "A economia é como um trem que vai no trilho: parece fácil, ele está correndo, mas se ele descarrilar, para a gente colocá-lo outra vez no trilho, vai levar tempo."