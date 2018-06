Um em cada cinco brasileiros sofreu agressão dos pais na infância

Um em cada cinco brasileiros já sofreu agressão física dos pais ou cuidadores durante a infância, segundo dados do 2° Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), realizado por pesquisadores da Unifesp. Divulgada nesta quarta-feira, 7, essa etapa da pesquisa teve como objetivo analisar a relação da violência sofrida na infância com o desenvolvimento de dependência química na fase adulta.

De acordo com os pesquisadores, o levantamento mostrou que enquanto na população geral, 21% dizem ter sido agredidos quando crianças, entre os usuários de cocaína, esse número sobe para 52% dos entrevistados.

"Sabemos que sofrer estresse precoce afeta as mesmas áreas do cérebro relacionadas com o desenvolvimento de dependência química, portanto, ser agredido é um fator de risco para o uso de drogas", diz Clarice Madruga, pesquisadora da Unifesp e uma das coordenadoras do estudo.

O Lenad mostrou ainda que 5% dos brasileiros relataram já ter sofrido abuso sexual na infância ou adolescência. Na maioria dos casos (58%), o autor do abuso era parente ou amigo da família.

Os pesquisadores entrevistaram 4.607 pessoas em 149 municípios brasileiros.