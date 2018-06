Um fantasma que atormenta o PT há 9 anos O assassinato de Celso Daniel, classificado pela promotoria como um "delito emblemático", é um fantasma que atormenta o PT. As suspeitas sobre dirigentes do partido surgiram a partir do relato do médico João Francisco Daniel, irmão do prefeito executado. Ao Ministério Público ele contou que ouviu de Gilberto Carvalho que parte do dinheiro desviado era levada para José Dirceu, então presidente do PT. Dirceu nega a acusação e foi à Justiça contra João Francisco.