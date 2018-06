Um furo no plano antivazamento

Na troca de mensagens, o episódio da violação dos dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, chega a ser mencionado.

"Gostaríamos de convidar os srs. superintendentes/delegados que não puderam acompanhá-lo a participar do treinamento pelos desdobramentos do caso Eduardo Jorge", diz Vitor Casimiro, funcionário da Comunicação.

Segundo os diálogos, o objetivo do treinamento é simular quatro situações de riscos à imagem do órgão: "Temas como carga tributária, sonegação, vazamento de dados e queixas no atendimento." A ideia inicial era fazer o evento entre 10 e 12 de novembro, mas foi adiado para dezembro.