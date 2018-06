Um giro pelas campanhas eleitorais

Tucanos querem Serra "na rua"

Os aliados tinham planejado a visita de José Serra ao município de Duque de Caxias para junho, com a candidatura já formalizada. Mas anteciparam a programação para ontem a fim de intensificar o contato direto do pré-candidato com o eleitor. Aproveitaram e começaram o corpo a corpo disfarçado pela zona sul do Rio. Apesar do grande alcance das entrevistas a rádios populares, os tucanos dizem que Serra precisa "ser visto na rua, ao vivo e a cores".

RIO GRANDE DO SUL

Tarso sugere novo nome para aliança

Como garantia de que o PSB e o PC do B não ficarão à sombra do PT na recém-formada aliança em torno de Tarso Genro, o pré-candidato ao governo sugere para a coligação um nome diferente de Frente Popular. "Pode ser União Democrática, ou Unidade Popular, pelo Rio Grande", diz Genro. "A coalizão tem novo arranjo, novo conteúdo e não é mera extensão do PT", define. Havia 4 eleições (duas estaduais e duas na capital) o PSB não se aliava ao PT no primeiro turno.

BRASIL

Palocci recomenda uso de e-mails particulares

Procurado por um técnico do setor público que queria mandar sugestões para a campanha de Dilma Rousseff, o ex-ministro Antonio Palocci foi cauteloso: "Você tem e-mail que não seja do governo?" Repleto de punições da Justiça Eleitoral, o PT quer evitar denúncias de conduta irregular de servidores.

ALAGOAS

Rosane Collor de olho na Câmara

Filiada ao PV, a ex-primeira-dama quer ser candidata, mas depende de aprovação da convenção do partido. Para o governo, os verdes ainda não se decidiram. Só rejeitam aliança com o ex-presidente e ex de Rosane, Fernando Collor (PTB).

PERNAMBUCO

Pesquisa mostra vantagem de Campos

O governador Eduardo Campos (PSB) chegou a 51% das intenções de voto e 64% de avaliação positiva. Jarbas Vasconcelos (PMDB) tem 28%. Números do Instituto Maurício de Nassau.

PÉ NO CHÃO

"Prefiro o Serra em Duque de Caxias a Serra no meio dos empresários. Empresário não multiplica votos."

RODRIGO MAIA

PRESIDENTE

DO DEM