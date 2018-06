Um mês após o acidente da TAM, familiares ainda buscam respostas Os 30 dias que se passaram depois do desastre com Airbus A320 da TAM, em Congonhas, têm sido marcados para os familiares das vítimas pelo sofrimento e a busca de respostas sobre a maior tragédia da aviação do país. Para Liliane Melo, no entanto, esses dias guardam ainda a amarga espera pela identificação do corpo do marido, que estava entre os 199 mortos. Lliana espera a identificação do corpo de Andrei François Melo, que havia ido a Porto Alegre (RS) para uma reunião de trabalho. Além dele, há mais quatro vítimas cujos restos não foram identificados. O casal de gaúchos morava há 15 anos em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. Em memória do marido, a consultora gastronômica, de 40 anos, segurava nesta sexta-feira uma faixa com o nome dele durante uma manifestação no aeroporto Salgado Filho, de onde partiu no dia 17 de julho o vôo 3054, que fazia a rota Porto Alegre-São Paulo. O avião explodiu após atravessar a pista de Congonhas e chocar-se com um prédio da própria empresa. Segundo Liliane, a ocasião serviu também para demonstrar sua revolta com a morosidade na apuração dos responsáveis pelo desastre. "Passou um mês e ninguém foi responsabilizado." A busca por respostas que talvez demorem a ser compreendidas também faz parte da vida da pequena Eduarda. Aos 5 anos de idade ela quer que a mãe volte. "Quando chega a noite, Eduarda chora muito. Diz que a mãe está demorando e que não quer mais esperar. A gente tenta explicar o que aconteceu, mas é difícil", afirmou à Reuters Ana Dorneles, avó da menina, durante a manifestação. A vendedora autônoma Eliane Dorneles era mãe de Eduarda e Vinícius, de 7 anos. As crianças continuam caladas, mas desde a primeira aparição nas manifestações de protesto pela tragédia que matou sua mãe, tiveram a tradicional curiosidade infantil substituída por uma inegável aparência de sofrimento. "A gente tenta retomar a vida, mas está difícil. O Vinícius já conseguiu voltar para a escola, mas a Eduarda não", disse a avó. O luto também é partilhado pela prima Gabriele. Em vez de uma festa de aniversário para comemorar os 12 anos da irmã, completados nesta sexta-feira, estava no aeroporto chorando abraçada ao retrato da tia. Em meio a discursos de protesto que incluíram desde o sistema de saúde até a carga tributária do país, a estudante Lúcia Belfort, 26 anos, chorava a morte do namorado, Rodrigo Prado Almeida, que estava entre as vítimas. "Estávamos muito felizes e cheios de planos. Tem gente que diz que passa, mas a saudade é muito grande", disse Lúcia. "Não sei quem é o culpado, provavelmente muita gente seja." A manifestação foi organizada pelos movimentos Luto Brasil e Cansei, que também promoveu um ato no centro de São Paulo. O ato de Porto Alegre reuniu cerca de 200 pessoas e acabou em protestos veementes contra o governo Lula. O tom desagradou alguns familiares que acabaram saindo mais cedo. Bernardete Paludo, irmã de uma das vítimas do acidente, considerou normal que o protesto incluísse outros temas, mas achou que houve um certo exagero. "É um momento em que as autoridades estão atentas e é normal que mistures outras coisas, mas estamos saindo porque está virando um ''auê"'', afirmou Bernardete Paludo. Em São Paulo, funcionários da TAM jogaram flores no que restou do prédio atingido pelo avião e que foi implodido no início do mês.