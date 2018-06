Um morre a tiros; 5 feridos por balas perdidas Elias Gabriel Batista, de 29 anos, morreu na manhã de ontem, depois de ter sido baleado no abdome, na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, durante a festa de réveillon. A polícia tem informações de que o rapaz havia se envolvido numa briga. Outras cinco pessoas ficaram feridas por balas perdidas quando comemoravam a passagem do ano em Copacabana. A morte de Batista está sendo investigada pela 14.ª Delegacia de Polícia (Leblon). "Ao que tudo indica, nesse caso não foi bala perdida. O tiro foi direcionado para ele", comentou um policial. Outras quatro pessoas foram internadas no Miguel Couto durante a passagem de ano, atingidas por balas perdidas. Gustavo Almeida Queiroz, de 24 anos, atingido no tórax, é o que está em estado mais grave. Também estão internados Anderson Luís Souza, de 29 anos (perna direita), Camila Rodrigues da Silva, de 18 (ombro direito) e Rodrigo de Lira Cruz, de 23 (ombro direito). O estado de saúde deles é considerado estável. Vilma Oliveira dos Santos, de 63 anos, foi atingida de raspão nas costas. Ela foi atendida no Hospital Copa D?Or e recebeu alta ontem. A Assessoria de Imprensa da Polícia Militar informou que não se pronunciaria sobre as ocorrências com balas perdidas durante a virada do ano.