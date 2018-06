Um morre e 8 ficam feridos após serem baleados em jogo no PR

Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas na tarde deste sábado, 26, durante uma partida de futebol, no bairro Vila Hauer, em Curitiba, no Paraná. Por volta das 16 horas, três homens invadiram o campo ao lado do estádio Donato Culim, onde ocorria a final do Campeonato Boqueirão de Futebol entre Mil Old Boys e Expresso Azul, e atiraram. Um adolescente de 14 anos morreu e oito pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Os feridos foram encaminhados para os hospitais Cajuru, Angelina Caron e Trabalhador.