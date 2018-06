Um morre e três ficam feridos em operação em Manguinhos

Uma pessoa morreu, três ficaram feridas e duas foram presas na manhã desta quarta-feira, 22, durante uma operação policial na Favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. Durante a operação, os policiais encontraram um local que seria usado por traficantes como enfermaria. O local seria usado para atender traficates baleados durante operações policiais.

Motos apreendidas durante a operação policial na Favela de Manguinhos. Foto: Fábio Motta/AE

Os 200 policiais que participaram da operação ainda apreenderam 150 quilos de maconha, 700 tubinhos de plástico com cocaína, 50 motos e vários carros.

Ainda segundo a polícia, a ação foi coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e contou com a participação das Delegacias de Repressão as Armas e Explosivos (DRAE), de Combate as Drogas (DCOD), Polinter e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

