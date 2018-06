Um morto e 5 feridos em quermesse em SP Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um tiroteio, por volta das 21h30 de ontem, em uma quermesse de rua, na capital paulista. Os tiros foram disparados em meio a dezenas de pessoas que participavam a festa junina na rua Canarana do Amazonas, na altura do nº 230, no Jardim Mais, extremo Leste da capital paulista. Segundo um dos baleados, o ajudante-geral José Aparecido Feliciano, 23, o verdadeiro alvo dos atiradores, dois homens, conhecidos como "Chandy" e Sidnei, chegaram à festa armados de pistolas à procura dele, Aparecido, que teria presenciado um homicídio na última sexta-feira na região. Após o primeiro disparo, houve a correria e outras pessoas acabaram sendo feridas pelos tiros que não cessavam. O adolescente Fábio Gomes da Silva, 17, morreu antes mesmo de dar entrada no Pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista. Além de Aparecido, foram baleados também Rodrigo Feijó da Silva, 16, o estudante Leandro Rocha de Souza, 17, Sidercino Nascimento da Silva, 48, e a estudandte Neide Naura de Souza, 22. Todos foram levados para o mesmo Pronto-socorro. Segundo policiais militares da 6ª Companhia do 29º Batalhão, que ajudaram na remoção das vítimas, a dupla de atiradores ainda não foi encontrada. O caso está registrado no 59º Distito Policial, do Jardim dos Ipês.