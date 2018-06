Um nome a zerar

Existe hoje no Brasil uma legião de cinqüentões chamados Gilmar. Ganharam o nome por causa do goleiro até hoje considerado por muitos como o melhor de todos os tempos. Um Pelé debaixo dos paus. Foi campeão no Corinthians, no Santos e duas vezes em copas do mundo. "Indefensável" era bola fora de seu dicionário. Gilmar pegava todas. E não soltava. Tinha mãos de Deus. Em 1958, na Suécia, ainda lhe sobrou ombro para Pelé chorar feito bebê após a primeira grande conquista do Brasil lá fora. Gilmar servia de exemplo para a garotada. Não à toa batizou com a reputação de seu nome uma turma que hoje já está careca de ouvir o pai contando essas histórias. O presidente do STF, Gilmar Mendes, é mais ou menos dessa época. LIBERDADE RELATIVA "É melhor ficar preso no trânsito do que na cadeia" Daniel Dantas, ao voltar para a carceragem após 10 horas de liberdade nos engarrafamentos de São Paulo SEM BAFÔMETRO Michael Jackson descobriu um jeito de driblar a lei seca de Las Vegas: circula pela cidade em cadeira de rodas. SÓ PENSAM NAQUILO O Irã fica aí dando idéia. Já, já vai ter adolescente tentando fazer em casa experiências com ogivas no estreito de Ormuz. Façam suas apostas A volta de Daniel Dantas para a cadeia animou o fim de tarde na carceragem da PF em SP. Naji Nahas logo inventou um bolão entre as celas: quem adivinhar quantas horas o dono do Opportunity ficará em cana dessa vez leva toda a grana. Tortura nunca mais O ronco de Celso Pitta na noite de quarta-feira, quando ainda dividia cela com Daniel Dantas, pode ter sido decisivo na concessão do habeas-corpus que deu dez horas de liberdade ao banqueiro. Hoje em dia - sabe como é, né? - não se pode dar mole para a turma dos direitos humanos. Tem pra todo mundo O Senado aprovou ontem 97 novos cargos de R$ 10 mil. Isso quer dizer o seguinte: só rouba hoje em dia no Brasil quem quer. Aí, também, já é demais! A Câmara Municipal de Paris aprovou projeto que permite a construção de arranha-céus mais altos que a Torre Eiffel na cidade. Será que nem assim, como dizia Nizan Guanaes, "nós não vamos fazer nada?" Campeão de audiência Está chegando às melhores calçadas das capitais brasileiras o DVD pirata do disco rígido de Daniel Dantas apreendido pela PF. Tem camelô confiante em bater o recorde de vendas de Tropa de Elite. No sacrifício Está em Paris desde quarta-feira, o representante do Ministério da Justiça encarregado da logística de extradição de Salvatore Cacciola, coisa que só deve acontecer em cinco ou seis dias. O pobre coitado vai passar um fim de semana de cão.