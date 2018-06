Um policial civil e um carcereiro são baleados em Osasco Um policial civil e um carcereiro foram baleados no início da tarde deste domingo, 1, em duas regiões distintas de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da polícia, o carcereiro, morador de Carapicuíba, foi morto na rua Honduras, no Jardim Nova América, zona sul do município. Já o policial foi atacado na zona norte de Osasco, no Jardim Elvira. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.