Summit Mobilidade: Um prêmio para as ações solidárias

O Summit de Mobilidade Urbana 2021 teve uma novidade: o prêmio “Vozes da Mobilidade”, que busca reconhecer trabalhos que inovaram a mobilidade urbana do Brasil. Projetos como o Drive Tour, que leva a vacina contra o coronavírus aos moradores de Caruaru, em Pernambuco, e conquistou o primeiro lugar na categoria Solidariedade na pandemia. O segundo lugar da categoria ficou com o Superparking – Juntos somos mais fortes, iniciativa criada com o objetivo de ajudar a gerar renda para empresas de estacionamento e tentar minimizar os impactos da pandemia para manter as pessoas desses estabelecimentos empregadas.

A Mobye, empresa de mobilidade elétrica, também foi premiada. A organização desenvolve diversas ações com modais sustentáveis, como o projeto no Ecoparque de Caieiras, em São Paulo. Ao promover o uso de bicicletas e patinetes no local, a Mobye contribuiu com a Inclusão e oportunidades no mercado de trabalho, outra categoria do prêmio, na qual conquistou o primeiro lugar. Em segundo ficou o Coletivo Feira do Artesão, de Duque de Caxias, no Rio, que desenvolveu projeto para o trabalho em equipe, crescimento profissional, redução de custos e a troca de experiências entre os artesãos.

O aplicativo Whatscar foi o primeiro colocado na categoria Novas tecnologias de mobilidade. Criado pela LW Tecnologia, a ferramenta visa a facilitar o dia a dia dos motoristas com informações veiculares centralizadas, como as infrações cometidas, para melhorar a segurança no trânsito e a administração dos documentos.

Por fim, na categoria Diversidade é meu lema, a ação Volvo Lovers, que empresta cem carros híbridos da Volvo por quatro dias para qualquer pessoa que tenha CNH brasileira, foi a campeã. De acordo com os organizadores, o projeto não olha para gênero, raça, capacitação ou origem dos participantes.

Confira as categorias e os vencedores:

Inclusão e Oportunidades no Mercado de Trabalho

1° lugar: Mobye - Mobilidade Elétrica

2° lugar: Coletivo Feira do Artesão

Solidariedade na Pandemia

1° lugar: Drive Tour Caruaru

2° lugar: Superparking – Juntos somos mais fortes

Novas Tecnologias de Mobilidade

1° lugar: Whatscar

2° lugar: Ecomilhas

Diversidade é Meu Lema

1° lugar: Volvo Lovers

2° lugar: Mais Diversidade

Mobilidade Consciente

1° lugar: Projeto Como Anda – Andar a pé eu vou: caminhos para a defesa da causa no Brasil

2° lugar: Quicko

Além dessas, outras ações de impacto positivo na mobilidade urbana ganharam destaque na websérie “As Novas Vozes da Mobilidade”, transmitido durante o Summit 2021.