Um verde contra Marina A senadora e pré-candidata do PV à Presidência, Marina Silva, rebateu ontem a acusação, feita por um vereador de seu partido, de que teria "escondido" uma bandeira com as cores do arco-íris, símbolo do movimento gay, durante uma cerimônia pública. "Não discrimino quem quer que seja e defendo plena cidadania para todos", escreveu ela em seu blog de campanha.