Uma causa para o cinema Na trilha das recentes cinebiografias políticas, entre as quais Lula, o Filho do Brasil - que conta a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - a ex-senadora Marina Silva também está a caminho do cinema. Sua vida será o tema do filme Marina e o Tempo - o título é provisório -, produção que a cineasta Sandra Werneck vai dirigir para a Cineluz.