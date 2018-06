Uma criança e outras três pessoas morrem após caminhão ser engolido por cratera em MG

BELO HORIZONTE - Quatro pessoas, entre elas uma criança, morreram nesta quarta-feira, 14, na queda de um caminhão em cratera de aproximadamente 50 metros aberta por causa das chuvas na Rodovia LMG 806, na Grande Belo Horizonte. A estrada liga a capital a Ribeirão das Neves.

O número de mortos no acidente, no entanto, pode aumentar. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, existe a suspeita de que um carro de passeio e uma moto também estejam dentro da cratera, embaixo do caminhão. Equipes de resgate estão nesse momento no local.

Há três dias, chuvas fortes atingem a Grande Belo Horizonte. Nesta segunda, uma menina de 13 anos morreu na zona norte da capital ao de ser arrastada pela enxurrada para debaixo de um carro quando ia para a escola. A irmã, de dez anos, que a acompanhava, também foi levada pela água e está internada em estado grave.

Por causa das chuvas, o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), decretou situação de emergência na capital. Segundo relatório da Defesa Civil de Belo Horizonte, há indicativo de chuvas, com volume de até 70 milímetros, até as 8 horas desta quinta-feira, 15.