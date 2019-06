Uma história de violência para contar

Filha de cobradora de ônibus, Simony César sempre esteve exposta à realidade que as mulheres enfrentam no transporte coletivo. E ela própria foi vítima de uma tentativa de assalto que só não teve um final trágico porque uma motorista e um pedestre que passavam pelo local afugentaram o assaltante.

Simony estava no ponto de ônibus, às 18h de um domingo de abril passado, quando sofreu a agressão. “Eu estava na parada de ônibus com mais dois homens e o assaltante ignorou a presença deles e veio na minha direção". Ela foi esfaqueada pelo assaltante e ainda está em processo de recuperação do braço esquerdo.

Simony é a idealizadora da plataforma Nina Mobile – tecnologia que ajuda no combate e prevenção de violência contra mulheres nos meios de transporte. Em Fortaleza, onde o programa está em ação, em um único mês, foram registradas 200 denúncias, das quais 19 ocorrências contaram com apoio de vídeo para identificação dos agressores, graças ao Nina.