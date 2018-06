Uma lição para quem não gosta de legumes Dentro da programação Mitos e Lendas do Brasil, o Sesc Interlagos apresenta hoje a livre adaptação do conto popular Sopa de Pedra. Trata-se de uma cidade em que as crianças detestam comer legumes, até a chegada de Pedro Malasarte, com a receita da misteriosa sopa. Às 15 horas, na Avenida Manuel Alves Soares, tel.: 5662-9500. Grátis.