Uma pessoa fica ferida em tentativa de roubo a carro-forte Uma pessoa ficou ferida de raspão,segundo a Polícia Militar, após uma tentativa de roubo a um carro-forte, na manhã desta terça-feira, 6, na região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. De acordo com a PM, a tentativa de roubo aconteceu por volta das 9 horas, na altura do número 8.000 da Avenida Sapopemba. Ninguém foi preso e uma equipe do helicóptero Águia da PM foi acionada para ajudar na procura aos bandidos.