Uma pessoa morre após bando atirar contra festa de criança em Salvador

SALVADOR - Um grupo de homens armados atirou contra um bar no qual ocorria uma festa de crianças, na noite de domingo, 10, no bairro da Mata Escura, em Salvador. Um homem, identificado como Gedeon Santos dos Anjos, de 20 anos, atingido nas costas, morreu. Outras duas pessoas, um homem e uma menina de 9 anos, atingidas de raspão, ficaram feridas. Elas estão internadas no hospital Roberto Santos, mas não correm risco de morte.

Segundo testemunhas, mais de 100 pessoas participavam da festa no Bar Lisboa, onde um cantor mirim faria uma apresentação. Gedeon teria invadido o local, já ferido, tentando fugir do grupo armado que o perseguia. A polícia acredita que o crime tenha sido causado por disputa entre quadrilhas de tráfico de drogas rivais e divulgou ter identificado um dos participantes do crime. Os atiradores, porém, não foram localizados.