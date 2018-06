Uma pessoa morre durante operação policial na Mineira

Entre os cerca de 150 mandados de prisão que a polícia pretendia cumprir nesta terça-feira, durante uma operação no Morro da Mineira, no Complexo São Carlos, estava a prisão dos traficantes acusados de assassinar três jovens do Morro da Providência, entregues por militares do Exército aos traficantes locais. A polícia confirmou que um homem foi baleado durante a operação e morreu no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, e que outras duas pessoas foram detidas e cinco motos apreendidas. Cerca de 380 policiais civis de várias delegacias especializadas participaram da operação. Fizeram parte da operação agentes da 6ª DP (Cidade Nova), Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), além de um blindado e um helicóptero. Na sexta-feira, um dos suspeitos de envolvimento na morte de três jovens no Morro da Providência foi preso durante uma operação realizada por agentes da 4ª e da 6ª Delegacia de Polícia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito identificado apenas como Edson, também conhecido por Chaperó, foi detido em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.