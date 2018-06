Uma pessoa morre e dois ficam feridos em acidente em SP Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente ocorrido, no início da manhã desta quinta-feira, 24, na zona leste de São Paulo. Por volta das 6 horas, uma motocicleta atropelou um pedestre na Avenida Radial Leste, sentido centro-bairro, na altura da Estação Vila Matilde do Metrô. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os dois ocupantes da moto caíram e um caminhão que vinha atrás não conseguiu parar e acabou atropelando o garupa, que morreu no local. O condutor da motocicleta e o pedestre que havia sido atropelado ficaram feridos. Por volta das 8h30, duas das três faixas da Radial Leste naquele trecho ainda estavam interditadas, mas havia lentidão apenas nas proximidades do acidente.