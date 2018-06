Uma pessoa morre e mais de 20 ficam feridas em acidente com dois ônibus no Rio

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outras 23 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus no km 4 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), no sentido Alcântara, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 15.

Informações iniciais apontam que um dos ônibus tombou numa curva e acertou o outro veículo, que seguia no sentido contrário. O acidente aconteceu por volta das 7 horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, três pessoas que ficaram presas às ferragens foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

As vítimas foram levadas para os hospitais Azevedo Lima, em Niterói, e Geral de São Gonçalo, na região metropolitana.

As equipes permanecem no local prestando atendimento médico. Parte da pista da rodovia está interditada e o trânsito está sendo desviado no bairro Caramujo. O motorista encontra morosidade no local.