Uma pessoa morre em acidente na Raposo Tavares Uma pessoa morreu em uma colisão entre uma carreta e uma moto, por volta das 5 horas deste sábado, 12, na altura do km 19 da Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. O acidente aconteceu no sentido Cotia. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o acesso para a alça de retorno foi interditada para a realização da perícia. As 13 horas, a via não tinha mais bloqueio.