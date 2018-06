Uma ponte em obras há 5 anos Com a estaiada, as obras na Ponte do Limão devem novamente estender-se - como ocorre há cinco anos. Elas começaram em agosto de 2004, após um caminhão ficar entalado na ponte e abalar a estrutura. A licitação demorou por conta de brigas judiciais entre as empresas concorrentes. Orçadas em R$ 2,5 milhões, as obras preveem a substituição de 13 vigas e o aumento da ponte de 4,40 para 5,10 metros. Com conclusão prevista inicialmente para junho, o trabalho deve ser terminado apenas no fim de agosto. Quando vistoriou a reforma, em fevereiro, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que a recuperação da ponte seria concluída no primeiro semestre. Procurada, a Prefeitura agora alegou que se falava na época em meta - e não em prazo contratual, que é o segundo semestre.