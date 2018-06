Umidade do ar em SP fica abaixo dos 30% Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade relativa do ar ficou, ontem, abaixo dos 30% na cidade de São Paulo. Esse nível é considerado estado de atenção. Na região do Aeroporto de Congonhas, chegou a 19,5%. O ideal é que o índice seja de cerca de 60%, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. No último dia 14, a umidade esteve em 10%, um recorde. Os índices durante a semana devem continuar baixos em razão de uma massa de ar seco.