Umidade do ar fica abaixo de 30% e atinge nível de atenção

Uma massa de ar seco que cobre o País deixa a umidade do ar abaixo dos 30%, nível considerado de atenção nesta quarta-feira, 8. Com o ar seco, a formação de nuvens de chuva é prejudicada. Na região central do Brasil, a falta de chuva e ao ar seco dificultam a dispersão de poluentes.

As regiões mais afetadas são Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e o interior do Pará e da Bahia, que devem estar atentos à baixa umidade do ar nesta tarde.

O índice de umidade nestes Estados pode ficar abaixo de 30% entre esta quarta e a quinta-feira, 9. Os nível de umidade abaixo de 30% é desaconselhado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).