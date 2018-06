Umidade do ar melhora em SP, mas ainda está longe do ideal

A umidade relativa do ar melhorou na segunda-feira em São Paulo, mas deve continuar abaixo dos 30% - índice considerado prejudicial à saúde pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - até sexta-feira. A média registrada na capital foi de 30% de umidade do ar, mas em alguns pontos, durante a tarde, foi registrado 18% de umidade. Nesta terça, a capital paulista segue com sol, calor e baixa umidade do ar; a máxima pode chegar aos 29 graus. Umidade do ar continua crítica Saída é beber muita água, diz especialista Ouça mais dicas de médicos A umidade que vem do oceano só favorece a formação de muitas nuvens no litoral paulista e no Vale do Ribeira nesta terça-feira, 11. Há predomínio de ar seco e quente, que deixa o dia claro e ensolarado, com muito calor para esta época do ano. Na quarta-feira, 12, algumas nuvens surgem no céu da Grande São Paulo, mas não há expectativa de chuva no Estado. Até sexta-feira, 14, o tempo não muda e a previsão é de muito sol e calor em São Paulo. País Calor de quase 40 graus e umidade do ar beirando os 10%. Esta á a situação de Cuiabá, de Campo Grande e de outras áreas do Centro-Oeste do Brasil. São Paulo não está e não vai ficar quente assim, mas os níveis de umidade já estão perto dos 15% no noroeste do Estado. Essa massa quente e seca será rompida por uma grande frente fria só no fim de semana que vem. O ar seco e quente que predomina sobre o Brasil dificulta a formação de nuvens carregadas e deixa o tempo ensolarado na maior parte do Brasil. A expectativa é de mais um dia se sol forte nesta terça, com intenso calor e baixa umidade do ar no Sul, na maior parte do Sudeste e do Nordeste, em todo o Centro-Oeste, no sul de Rondônia, no interior do Pará e no Tocantins. Uma frente fria se aproxima da fronteira entre Brasil e Uruguai e causa o retorno das pancada de chuva ao sudoeste gaúcho. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia no leste nordestino e no litoral do Espírito Santo. A mesma previsão vale para o restante do Norte.