Umidade do ar no Distrito Federal chega ao nível de deserto e iguala recorde

SÃO PAULO - A umidade relativa do ar do Distrito Federal atingiu o índice de 10% às 14 horas desta segunda-feira, 15, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O nível é semelhante ao do deserto do Saara, que varia entre 10% e 15%. No mesmo horário, as temperaturas na cidade chegaram a 26,7ºC.

A marca igualou os recordes de 2002 e 2004. Seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), os níveis inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Abaixo dos 20%, a situação é considerada de alerta.

O Centro de Gerenciamento de emergências (CGE) recomenda que as pessoas não façam exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas, evite aglomerações em ambientes fechados, use soro fisiológico para olhos e narinas, beba muita água e umidifique o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.