Umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% em GO e DF

Com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as Defesas Civis de Goiás e do Distrito Federal quanto à baixa umidade do ar.

De acordo com a Sedec, nesta sexta-feira, 29, a presença de uma massa de ar seco deixa a umidade relativa do ar mínima abaixo de 30%. Com isso, a secretaria desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17 horas, principalmente das 14h às 16h, período em que a umidade fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é recomendada para evitar a desidratação.