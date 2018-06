Umidade relativa do ar continua baixa em 10 estados e no DF

SÃO PAULO - A umidade relativa do ar permanecerá baixa nesta quarta-feira, 17, em 10 estados e no Distrito Federal. A previsão é de que a baixa umidade continue sobre o País, principalmente na região central, até sexta-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), permanecem em alerta os São Paulo, exceto litoral, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Nesses locais, o índice de umidade vai oscilar entre 30 e 20%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices de umidade inferiores a 30% caracterizam estado de atenção; de 19% a 12%, estado de alerta; e abaixo de 12%, estado de emergência.

Nesta segunda-feira, 15, a umidade relativa do ar no Distrito Federal atingiu o índice de 10% às 14 horas, momento em que a temperatura chegou a 26,6 ºC. A marca é recorde para o país e só havia sido registrada anteriormente, também no DF, em 2002 e 2004, segundo o Inmet.