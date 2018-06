Umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em Minas

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alerta de baixa umidade do ar à Defesa Civil de Minas Gerais. De acordo com a secretaria, nesta sexta-feira, 13, a presença de uma massa de ar seco deve deixar a umidade relativa do ar abaixo dos 30% no norte, nordeste e leste do Estado.

A Sede desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas, especialmente entre as 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é recomendável para evitar a desidratação. O alerta é baseado em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).