Umidade relativa do ar em SP chega a 22% A massa de ar seco que cobre São Paulo deixou a cidade com baixa umidade relativa do ar. A média ficou em 45%, embora tenha chegado a 22% na região central, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. A situação só deve melhorar amanhã, quando está prevista uma frente fria. Segundo a Cetesb, a qualidade do ar foi considerada regular ontem.