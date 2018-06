Umidade relativa do ar pode chegar a 20% no centro do País

A umidade relativa do ar pode chegar a 20% na tarde desta quinta-feira, 30, em algumas regiões do centro do país. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima seco deve atingir principalmente os estados de Goiás, do Tocantins e de Mato Grosso, além do sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia. De acordo com o instituto, a massa de ar seco que provoca a baixa umidade fica mais intensa entre as 14h e 16h.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol sob níveis de umidade abaixo de 30%. A Sedec recomenda à população o uso de roupas de mangas compridas, protetor solar e hidratação de hora em hora. Para as crianças que já estão de volta às escolas, a orientação é levar garrafas com água para as salas de aula.

De acordo com a secretaria, os índices mais críticos de clima seco ocorrem entre os dias 15 e 20 de agosto. No ano passado, a taxa de umidade relativa do ar no Distrito Federal chegou a registrar apenas 13% durante esse período.

"Torcemos para que isso não aconteça neste ano. Mas a 15%, com certeza, a umidade irá chegar", disse o major Alan Araújo, do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal. As informações são da Agência Brasil.